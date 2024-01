“Oddio | aiuto” La mamma apre il cassetto del figlio di 3 anni e fa una terribile scoperta

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Unainsolita per unache ha fatto unachoc all’interno deldella biancheria del. La storia arriva dall’Australia e in poco tempo, vista la sua particolarità, è diventata virale in pochissimo tempo grazie anche al video che ha immortalato quello che la donna ha trovato neldella cassettiera del. “Oh eccolo. È in undella biancheria intima, non è qualcosa che vedi tutti i giorni”, di sente dire nel video pubblicato su TikTok e Instagram pubblicato dalla donna e da un esperto chiamato per ‘risolvere il caso’. Tantissimi i commenti delle persone rimaste sbalordite, ma anche terrorizzate, da quanto immortalato nel filmato diventato virale sui social. “Dottore, sento una cosa in testa”. ...