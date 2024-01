Obbliga la figlia a una dieta ferrea | mamma condannata

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Considerava la“grassa” e “brutta” e per questo motivo lava a una. I fatti risalgono al 2019 e oggi la madre è statadal Tribunale di Como a un anno e quattro mesi di reclusione. La ragazza, che all’epoca aveva 16 anni, era costretta a un regime tale da non farle mai superare i 47 chili di peso. La vicenda era venuta alla luce dopo la denuncia alla polizia di una parente. Dopo l'apertura dell'inchiesta, la donna era stata allontanata da casa con una misura cautelare, per fare ritorno in famiglia dopo alcuni mesi. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna superiore a due anni di reclusione.