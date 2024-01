NXT 23 01 2023 La nuova General Manager

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto report di NXT. Ci avviciniamo a grandi falcate verso NXT Vengeance Day e se abbiamo già alcuni match per l’evento altri invece sono ancora in via di sviluppo e si aggiungeranno presto alla card. Ma ora è tempo di pensare allo show e direi quindi di non perdere altro tempo e immergiamoci subito nello show. Dusty Rhodes Tag Team Classic Semifinal: Axiom & Nathan Frazer vs War Dogs (4 / 5) Bellissimo opener, sarebbe stata una degna finale del torneo. Lo spettacolo ce lo godiamo comunque nella semifinale e il match è stato ottimo e molto combattuto. Tecnica e agilità contro la pura potenza di Corbin e Breakker. Alla fine sono proprio i War Dogs a strappare il biglietto per la finale ed aggiudicarsi il match. Vincitori: War Dogs BACKSTAGE: Josh Briggs sfida senza troppi fronzoli Ilja Dragunov per il titolo e il ...