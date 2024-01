Nuovo atleta al Rugby Benevento | arriva Mohamed Traore

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Ivpccomunica di aver acquisito per il proseguo della stagione le prestazioni dell’, trequarti centro/ala, Nazionale della Costa d’Avorio con la quale ha partecipato al mondiale seven. L’, che ha già vestito in Italia la maglia dell’Avezzano, da domani sarà a disposizione del tecnico Fusco. La società augura buon lavoro a. L'articolo proviene da Anteprima24.it.