Nuova Bmw Serie 5 Touring | svelato in anteprima il suo design

MILANO - La nuova Bmw M 1000 XR è il terzo modello M di Bmw Motorrad a essere presenta to in anteprima mondiale. La nuova M XR monta un motore ... (247.libero)

MILANO (ITALPRESS) – La nuova Bmw M 1000 XR è il terzo modello M di Bmw Motorrad a essere presenta to in anteprima mondiale.La nuova M XR monta un ... (ildenaro)

Toprak Razgatlioglu l’ha ripetuto più volte: “Ci serve tempo, ma arriveremo”. Sta di fatto che in BMW non hanno la minima intenzione di perdere tempo, tanto che si lavora alacremente nel Reparto Corse ...Accessori Pacchetto Comfort (Mappature motore Pro, Manopole riscaldabili, Cruise control), Fanale adattivo, DTC, MSR, Luci diurne a LED, Collettori di scarico cromati, Cerchi a raggi, Tubolari ..."L’impegno nel mondo delle competizioni motociclistiche da parte di BMW Motorrad Italia è molto orientato al Cliente, supportando i team privati che scendono in pista con le moto supersportive di BMW" ...