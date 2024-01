Nuoto | Barelli vince al Cas contro World Aquatics | “Sempre avuto fiducia nell’esito finale della giustizia”

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) La Corte Arbitrale dello Sport (Cas) di Losanna ha accolto pienamente il ricorso presentato da Paoloavverso la squalifica comminata dal Panel Eticoper presunte irregolarità amministrative riferite a quando rivestiva il ruolo di SegretarioFina stessa e delle quali è risultato completamente estraneo. Il CAS ha definito ogni attività decisa e autorizzata dalla federazione mondiale stessa oltre che totalmente legittima. “Finalmente la decisione del CAS cancella tutte le accuse e i sospetti che, innescati in Italia e all’estero, hanno cercato di offuscare la mia immagine di dirigente sportivo e uomo politico – sottolinea l’attuale presidenteFeder– Ho...

