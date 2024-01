“Non se ne parla” Da Sottocorona lo schiaffone agli altri meteorologi

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Farà così caldo nei prossimi giorni come affermano molti? Le anomalie dell'inverno vengono affrontate anche da Paolonel suo quotidiano appuntamento su La7. Queste le parole dell'esperto sulle previsioni del tempo: “Anche oggi troviamo solo qualche nuvola sull'Italia. Ci sono delle perturbazioni che passano più a nord e che non scendono sul Mediterraneo. E comunque l'Italia continua a essere compresa in una zona di alta pressione, questa non è che impedirebbe proprio l'ingresso di queste perturbazioni, è che hanno una direzione diversa. Poi un po' l'alta pressione, un po' le Alpi e non cambia molto, cioè a nord passano perturbazioni, ne passeranno ancora domani e dopodomani, ma sull'Italia il tempo rimane su un livello di piccole incertezze, come è tipico che avvenga d'inverno con l'alta pressione”. ...