Non farai in tempo ad assaggiarle! Finiranno in 1 minuto Hanno solo 120 kcal

Leggi su donnaup

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Patate gratinate: Per servire a tavola un contorno ricco di gusto e praticamente irresistibile è possibile realizzare la ricetta delle patate gratinate qui di seguito. Con le patate si possono realizzare moltissime ricette e questa qui sotto è una delle più sfiziose in assoluto. Infatti piaceranno a tutti in famiglia e saranno così buone che vorranno mangiarle quasi ogni giorno. Queste patate possono essere anche mangiate per merenda oppure servite come antipasto o aperitivo per gli ospiti. Realizzare la ricetta è davvero facile e anche veloce. Basta leggere per scoprire come fare. Patate gratinate: ingredienti e preparazione. La ricetta qui di seguito non ha un apporto calorico troppo elevato e inoltre per cuocere le patate non bisognerà nemmeno utilizzare l’olio quindi sarà un piatto sfizioso perfetto da mangiare se sei a dieta. In poco più di mezz’ora si potranno servire queste ...