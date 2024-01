Non dipendere #Vivi Positivo il bilancio del progetto della Cri indirizzato alle scuole

Nell'ambito del progetto "Non dipendere.#Vivi", i volontari della Croce Rossa hanno realizzato un video spot e un cortometraggio che raccontano le esperienze legate alle dipendenze. Il materiale potrà ...La Rieco è subentrata come da decisione del Consiglio di Stato alla Diodoro ed ha assunto con l'assunzione dei dipendenti, il ruolo di nuovo gestore nella raccolta dei rifiuti a Giulianova. Il primo p ...Il segretario ad interim del lavoro, Julie Su, ha spiegato che «l'errata classificazione dei lavoratori come appaltatori piuttosto che come dipendenti danneggia i lavoratori a basso reddito, che ...