No all' aborto in caso di stupro Polemiche per la conferenza di un deputato leghista

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) AGI - Ore 11:30 di martedì, saletta stampa di Palazzo Montecitorio, tre studiosi presentano la prima pubblicazione del centro studio Machiavelli, dal titolo 'Biopoetica, breve critica filosofica all'e all'eutanasia'. La saletta è prenotata da un parlamentare, come da procedura in questi casi. Si tratta delSimone Billi,eletto nella circoscrizione estera. Billi non è presente e in quel momento - spiegano dal partito - si trova a Strasburgo. Trasferito in Svizzera dal 2021, Billi è originario di Firenze e conosce il centro studi Machiavelli, associazione di promozione sociale, fondata nel 2017 nel capoluogo toscano, "il cui scopo è promuovere i valori tradizionali e politiche ad essi ispirate: patriottismo, tradizione e libertà", si legge sul sito. Nel corso della presentazione della pubblicazione, durata circa ...