Niente lezioni il sabato e spazio alla compresenza dei docenti | la Ds | “Con la settimana corta un apprendimento più funzionale e meno settoriale”

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Lacome strumento per interconnettere meglio le varie discipline, puntandodiin classe per stimolare una visione multidisciplinare. L'articolo .

A partire dal prossimo anno scolastico, la settimana scolastica del liceo Marconi sarà corta: le lezioni per studenti e docenti si dispiegheranno infatti su cinque giorni, dal lunedì al venerdì. Ma il ...La puntata del 23 gennaio è all’insegna di grandi tumulti: tutti accusano Perla di essere una pessima coinquilina e le attribuiscono modi “da boss”. Intanto, Monia viene ripudiata da Varrese e schiva ...Niente obbligo di frequenza in sede per chiunque abbia appena ... che anche in caso di corsi con frequenza obbligatoria consenta — a chi lo desidera — di poter seguire le lezioni da remoto nei due ...