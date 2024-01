Netanyahu | guerra fino scomparsa nazisti

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) 12.35 "Questa è unaper la casa. Si concluderà solo dopo che avremo respinto l'aggressione dei nuovi".Così il premier, intervenendo alla Knesset. "Non ci sarà mai alcun compromesso sulla garanzia della nostra sicurezza per le generazioni a venire". Al valico israeliano di Kerem Shalom una manifestazione di familiari di soldati caduti e di ostaggi impedisce ai camion degli aiuti di entrare a Gaza. Mentre il ministro israeliano Eliyahu, su posizioni di estrema destra, ribadisce: sganciare un'arma atomica su Gaza.

Le notizie di lunedì 22 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Netanyahu sbatte di nuovo la porta in faccia a Joe Biden e all’Ue: ... (corriere)

Benyamin Netanyahu sbatte di nuovo la porta in faccia a Joe Biden e all’Ue: finché sarà premier, non ci sarà nessuno Stato palestinese, tantomeno con ... (ilsole24ore)

Benyamin Netanyahu sbatte di nuovo la porta in faccia a Joe Biden e all’Ue : finché sarà premier, non ci sarà nessuno Stato palestinese, tantomeno con ... (ilsole24ore)

L'ufficio di Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro, a Kharkiv è stato danneggiato la notte scorsa dall ...A chiedere conto della situazione in Medio Oriente è l'Alleanza Verdi e Sinistra: "Vogliamo sapere quale sia la posizione del governo italiano rispetto alla netta contrarietà di Netanyahu alla nascita ...Netanyahu: “Difendiamo la casa contro malvagità di Hamas” “Questa è una guerra per la casa. Si concluderà solo dopo che avremo respinto l’aggressione e la malvagità dei nuovi nazisti”: lo ha affermato ...