Nessuno o quasi vuole il liceo del Made in Italy

Che le green usate, nonostante un'ottima offerta, siano quasi invendute in Italia potrebbe ricondursi a diversi fattori, a cominciare dal fatto che in Italia le auto elettriche siano un flop, anche ...Il trio, contestato fin dall’inizio per alcuni brani del passato, arriva in gara con il brano ‘Autodistruttivo’ ...Per l'ex ambasciatore in Iraq Marco Carnelos una guerra tra Italia e Houthi non è un rischio ma quasi una certezza: tutto dipenderà dalle regole di ingaggio della missione Aspides.