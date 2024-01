Nel tennis il doppio è una gerontocrazia | Bopanna | 43 anni | è il più “vecchio” numero 1 al mondo

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Il più1 delmondiale è indiano, si chiama Rohane ha 43. Con il suo compagno diMatt Ebden hanno passato i quarti di finale dell’Australian Open ed è diventato il1 del ranking del. “Penso che ispirerà molte persone – dice lui – Non penso solo nel. Persone in tutto il, sai, dai 40in su”. “Ilinè una sorta di– scrive il Telegraph – La fisicità non è una virtù essenziale, in parte perché copri solo metà campo, e in parte perché la maggior parte degli scambi non va oltre il servizio, la risposta e il primo tiro al volo. Invece, il gioco premia ...