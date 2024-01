Nel Giorno della memoria no | la comunità ebraica chiede la revoca del corteo pro-Palestina

Spesso, quando si accende la voglia di vacanze , basta fare qualche prova di prenotazione voli per farla spegnere: le tariffe esorbitanti placano in ... (iodonna)

L’associazione 7ottobre, sorta per contrastare l’antisemitismo in particolare riferimento agli episodi sorti durante il conflitto ... (ilcorrieredellacitta)

Il guanto di sfida è durato poco. Sarà riformulato dal governo l’ordine del giorno della Lega per chiedere un cambio di strategia sulla guerra in ... (open.online)

Il giorno in cui è morto, Cerra avrebbe dovuto testimoniare nel processo “Petrolmafie” contro una delle cosche più potenti della ‘ndrangheta calabrese. Per la procura di Vibo Valentia si è trattato di ...Nel 2023 il Brasile ha registrato una media di tre disastri idro-geologici al giorno, per un totale di 1.161 calamità nel corso dell'anno, che hanno anche provocato 9.263 feriti, 524mila sfollati e ...Vietare la manifestazione «antisemita indetta nel giorno della Memoria». È la richiesta che arriva dalla Comunità Ebraica di Roma alle autorità dopo l'annuncio del corteo indetto per sabato dai ...