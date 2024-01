Nel calcio social e urlato il silenzio controcorrente del Rombo di Tuono è una lezione da ricordare

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Le origini difficili e mai sbandierate, i consigli sussurrati, persona integra e di valori. Non solo campione, ma uomo vero. Gigi c’è e ci sarà perché il suo esempio è prezioso in questa epoca piena di finti eroi. Sia sportivi che non Il figlio del vicepresidente che portò Riva in Sardegna: «Avevo 10 anni, per me era come un fratello maggiore»