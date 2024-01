NdC | Forza Italia pesca dagli ‘svincolati’ | Papa era già fuori da NdC

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Benevento, NdC: “era giàda NdC, non si perde nessun esponente a Montesarchio Benevento – “Noi di Centro non perde nessun esponente a Montesarchio, per la semplice ragione che la presidente del Consiglio comunalenon era più esponente di Noi d Centro. E’ un sillogismo elementare: se una persona non è o non è più in un gruppo, non può uscirne”, è quanto evidenzia in una nota la segreteria provinciale di NdC. “Da qualche tempo la consigliera non era più organica alla nostra formazione politica, dopo l’esperienza di marca mastelliana in Consiglio provinciale. Certamente occorre dire che quando ha fatto parte della nostra comunità politica, è stata premiata con ruoli di rilievo, l’ultimo ...