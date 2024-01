NBA 2023 2024 | OKC raggiunge Minnesota in testa alla Western 18 di Fontecchio | ma Jazz travolti a New Orleans

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Nottata NBA con cinque sfide andate in scena e gli Oklahoma City Thunder che si riportano inConference con un record identico a quello deiTimberwolves: 30-13. La trentesima vittoria stagionale per Shai Gilgeous-Alexander e soci è arrivata in casa per 111-109 contro i Portland Trail Blazers grazie al canestro della vittoria di Jalen Williams arrivato a 2? dsirena della partita. Da segnalare che la franchigia dell’Oregon ha dichiarato di voler presentare una proufficialelega, perché sul 109-108 gli arbitri non si sarebbero accorti di un time-out chiamato da coach Billups. Pochi secondi dopo sarebbe arrivata una ppersa di Brogdon e due tecnici per il coach, espulso dgara. L’1/2 di ...