Narcisismo digitale | oversharing e social network | rischi e limiti dell’iper-connessione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) La tendenza all’sta acuendo sempre di più un fenomeno noto come; le moderne tecnologie, e la necessità di esser sempre iper-connessi in qualsiasi situazione, hanno contribuito all’eccessiva esigenza di aver bisogno di attenzioni digitalizzate come like, commenti e notifiche su uno smartphone che, tuttavia, celano qualcosa di più oscuro: la non corrispondenza con la realtà.e culturale, l’era dell’auto-celebrazione Agenda.eu Il termineorigina da uno dei più celebri miti greci, quello di Narciso, le cui versioni più accreditate sono contenute ne Le Metamorfosi di Ovidio e nel trattato geo-storeografico Periegesi della Grecia di Pausania. Narciso aveva rifiutato l’amore della ninfa Eco e per ...