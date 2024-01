Napoli | visite mediche per Dendoncker a Villa Stuart – VIDEO

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Manca sempre meno all’ufficialità di Leanderal: il centrocampista belga è arrivato pochi istanti fa a. Ilsi è dimostrato molto attivo sul mercato in queste settimane. Nel post partita di-Monza il presidente del, Aurelio De Laurentiis, annunciava grandi manovre a gennaio per salvare una stagione deludente e recuperare il tempo perso in estate. Il patron azzurro, fino a questo momento sta mantenendo la parola data. Da inizio gennaio sono già tre i giocatori arrivati ale sempre secondo quanto affermato da De Laurentiis altri due sono in arrivo. Il patron azzurro, infatti, dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana contro l’Inter non ha voluto parlare troppo di arbitri, ma ha preferito fare i ...