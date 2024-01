Napoli | Traore e Ngonge al lavoro Personalizzato per Natan e Olivera

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Ilè tornato alin vista del match di domenica (ore 18) contro la Lazio. Dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana a Riyad contro l’Inter, gli uomini di Walter Mazzarri vogliono ripartire con un buon risultato in campionato. La seduta degli azzurri è iniziata con un’attivazione muscolare svolto con un circuito ad ostacoli. A seguireaerobico e chiusura con partitella a campo ridotto. Meret ha fatto terapie ein palestra. Perallenamentoin palestra e campo. Primo giorno di allenamento al centro sportivo delper i nuovi arrivi Traorè e. SportFace.

