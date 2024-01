Napoli | stanotte vandalizzati 10 autobus Anm in varie zone | ombra di attacco pianificato

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn inquietantecontro l’azienda di trasporti municipale, l’di un piano consumato, su cui sono già scattate le indagini. DieciAnm sono stati danneggiati, in altrettanti assalti, in diversedi. “Episodi gravi” denuncia in consiglio comunale Nino Simeone, presidente della commissione Trasporti. Secondo Adolfo Vallini dell’esecutivo provinciale Usb, i raid sono stati messi a segno da “alcuni balordi a bordo di una macchina di colore scuro”. Gli atti vandalici “hanno mandato in frantumi i vetri dei mezzi in esercizio”. Di “episodio senza precedenti” parla Enza Amato, presidente del Consiglio comunale. L’assemblea cittadina “esprime la sua più ferma condanna nei confronti di questa azione criminale”. L'articolo ...