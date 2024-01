Napoli | per Meret ancora terapie e palestra Personalizzato anche per Natan e Olivera

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Da Castel Volturno, il report del primo allenamento dopo la finale di Supercoppa italiana. Tantigli indisponibili nel, tra cui. Primo giorno a Castel Volturno per i nuovi arrivati Traoré e Ngonge. Il report dell’allenamento: “Dopo la finale di Supercoppa a Riyadh, ilha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match dell’Olimpico contro la Lazio in programma domenica per la 22esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione attraverso un circuito ad ostacoli. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro aerobico. Chiusura con partitina a campo ridotto.ha fattoe lavoro ...

Le Designazioni arbitrali per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Sta per cominciare una quattro giorni di campionato ... (sportface)

Trattativa per Nehuen Perezal Napoli in salita. Ostigard rifiuta il prestito al l’Udinese : vuole solo il Genoa. Il Napoli dovrà modificare i suoi ... (napolipiu)

ma anche – conclude Rignon – per città secondarie come Torino, Napoli, Genova, che stanno ricuperando appeal dopo gli anni della pandemia". MILANO – Nel corso del 2023, il mercato delle compravendite ...Dopo l’arrivo del figlio di Napoli Pasquale Mazzocchi, sono arrivati in contemporanea Traorè e Ngonge. Il primo è un’occasione di mercato – trasferimento in prestito con diritto di riscatto – l’altro ...Il Trianon Viviani si avvale del sostegno del ministero della Cultura, la Regione Campania (fondi ordinari e Poc 2014-2020) e la Città metropolitana di Napoli, con il patrocinio ... la camicia bianca ...