Napoli | parla l’agente Anellucci | non solo del mercato…

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Ngonge al… e altro: su 1 Station Radio, nel corso della trasmissione ‘1 Football Club’, è intervenuto Claudio, procuratore ed ex agente di Edinson Cavani. Di seguito le sue dichiarazioni: Nell’intervista alle Iene, un arbitro di Serie A hato del rischio di falsare le partite per una lotta intestina all’Aia… “Non mi sconvolge. Da tanto tempo dico che, se si volessero fare le cose bene realmente, bisognerebbe mettere qualcosa di simile alla Goal Line Technology. Quel che davvero può dare una mano è la tecnologia. È qualcosa che va oltre l’opinione insindacabile di un uomo, che può sempre sbagliare. La Goal Line Technology non può, invece, mai sbagliare. Non c’è nessuno che possa lamentarsi degli errori della Goal Line Technology”. Il mestiere dell’arbitro… “Chi nasce per fare l’arbitro, per me che amo lo ...