Napoli in chiusura anche per Nehuen Perez | Ostigard può entrare nell’operazione Sky

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio parlando degli ultimi colpi di mercato del«Per ilsono in arrivo altri due acquisti. Uno è Dendoncker dell’Aston Villa, arriva domani mattina arriva a Roma. Visite mediche a Villa Stuart e poi firma sul contratto. Prestito con diritto di riscatto a 10mln di euro. ArrivaL’altro acquisto è, obiettivo delda tempo. Il club azzurro sta definendo l’operazione proprio in queste ore. I rapporti tra De Laurentiis e Pozzo sono ottimi, è quindi lui il difensore prescelto. Stanno ancora definendo l’affare sulla base di 16mln più 2 di bonus, forse può...

Lavori in corso nel centrocmpo del Napoli . Il presidente De Laurentiis sta valutando diversi profili sul mercato per capire dove affondare il... (calciomercato)

Il Napoli è senza dubbio la società più attiva in questi giorni di calciomercato: non solo Mazzocchi, Traorè e Ngonge, gli azzurri sono in chiusura per il centrocampista belga Leander Dendoncker, in ...Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.Nehuen Perez è sempre più vicino al Napoli. Accordo con il giocatore già trovato sulla base di un triennale con opzione. Resta da perfezionare l'intesa con l'Udinese, ma si può chiudere a 17 milioni ...