Napoli | agguato in corso Lucci | «C?è troppa omertà | interrogare i negozianti»

Agguato nella notte a Napoli. Gli agenti del commissariato Secondigliano e della Squadra Mobile sono intervenuti in via dello Scirocco a seguito di ... (laprimapagina)

AGI- Per sfuggire all' agguato si è lancia to dal balcone di casa. Prima era stato raggiunto da diversi colpi di pistola da qualcuno che conosceva e ... (agi)

Agguato a Napoli , nel quartiere di Secondigliano, in Via dello Scirocco a San Pietro a Patierno 51 dove Raffaele Cinque , un uomo di 51 anni con ... (ilgiornaleditalia)

Diversi colpi di pistola, poi un tonfo. Così i vicini di casa di Raffaele Cinque, residente in via Scirocco a Napoli , sono stati svegliati nel cuore ... (ildifforme)

Percorrere questa lunghissima via verso il futuro, volare per ore e ore, raggiungere l'Arabia per poi accorgersi che il destino, ovvero i veleni, gli arbitri, le polemiche, sono lì ...C’è una questione di nomi, “sgarri” e fama criminale dietro il Far West che ha fatto ripiombare Napoli nel terrore camorra.Il ministro dell’Interno: “Troppi minorenni con le pistole”. Gli fa eco il ministro della Pubblica amministrazione: “Lo Stato si farà sentire” ...