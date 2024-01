‘Nagahama to be | or not to be’ | arriva il nuovo Boy’s Love di Scarlet Beriko

Leggi su funweek

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Sarà disponibile dall’1 febbraio il volume unico Nagahama to be, or not to be (J-POP Manga) di. L’autrice di Jealousy e Jackass! torna in Italia in contemporanea mondiale con la nuova intensa opera. Sullo sfondo del mercato del pesce di una città marittima l’amicizia tra il teppista Issa e lo studente modello Nagisa potrebbe sfociare in qualcosa di più… Nagisa, al terzo anno di liceo in una cittadina di mare, sorprende il suo amico di infanzia Issa con una donna e ne resta turbato. Anche dopo aver scoperto la verità, Nagisa non riesce più a controllare i suoi sentimenti. LEGGI ANCHE: J-POP Manga, tutte le uscite di gennaio 2024 Non sapendo cosa fare, gli è sempre più difficile guardare l’amico negli occhi, ma… Cullati dal soffio struggente della brezza marina, due ragazzi scopriranno il ...