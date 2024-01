Mutuo tasso fisso 2024 | di quanto possono scendere? Le stime aggiornamento 24 GENNAIO

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Ultime notizie: primi incoraggianti segnali di assestamento.: primi segnali incoraggianti sul fronte dei piani di ammortamento (anche se al momento sono visibili solo a chi ne accende uno nuovo). In pratica, i prezzi cominciano adopo anni di continui aumenti: incrementi che, soprattutto nel caso dei piani di ammortamento avariabile, hanno reso l’indebitamento “insostenibile” per le tasche di moltissimi risparmiatori. Una panoramica sulleper il prosieguo dell’anno.: primi segnali positivi...

Finalmente si intravede la luce in fondo al tunnel Dopo un lungo periodo di ininterrotti aumenti dei tassi di interesse, gli ultimi aggiornamenti di Abi segnano una battuta di arresto nell’aumento de ...Si allenta la tensione sui mutui a tasso fisso e a tasso variabile ma la crisi nel Mar Rosso potrebbe rimettere in discussione lo stop ai rialzi dei tassi della Bce. Simulazioni e scenari ...Nel caso in cui la Bce non dovesse toccare i tassi, le rate dei mutui potrebbero calare di 100 euro entro la fine dell'anno.