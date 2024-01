Mutui | rate in calo fino a 100 euro entro fine anno Le previsioni

Leggi su feedpress.me

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Dopo un periodo difficile per quel che riguarda ivariabili italiani, lepotrebbero iniziare già a diminuire dal secondo trimestre 2024 con unche sarebbe intorno ai 10, per arrivare a quasi 100ladell’. A dirlo è Facile.it, in base all’esame dei Futures sugli Euribor, anche se giovedì si riunirà la Bce e non sono previste novità sul fronte dei tassi,...