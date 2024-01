Muore giovane investito da un treno | caos nella circolazione ferroviaria

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Alle 13,20 un 21enne è statoda unnelle vicinanze della stazione. Il personale medico inviato dal 118 è intervenuto prontamente, soccorrendo la vittima che si trovavva già in condizioni molto gravi. Le autorità stanno conducendo indagini sulla dinamica dell’incidente per comprendere appieno quanto accaduto, l’ipotesi è che si tratti di un gesto volontario. L’impatto, ha immediatamente portato alla sospensione dellasulla linea convenzionale. A partire dalle 14.10, ReteItaliana (Rfi) ha comunicato che, seppur in modo rallentato, il transito dei treni è stato parzialmente ripristinato. Tuttavia, si segnalano notevoli rallentamenti con tempi di attesa che potrebbero estendersi fino a 60 minuti per i ...

Lo schianto in moto , la corsa in ospedale. Poi le speranze che si spengono. È morto nella notte al Niguarda di Milano, Manuel Zerbelloni, il ragazzo ... (thesocialpost)

Sul posto gli agenti delle pattuglie del Decimo Gruppo di polizia locale di Roma Capitale. Per il 42enne non c’è stato nulla da fare. Trasportato invece all’ospedale San Giovanni la persona in sella ...Domani ricorre il tredicesimo anniversario della morte di Stefano Biondo, giovane disabile psichico deceduto nel 2011, come si ricorderà, morto per asfissia meccanica, provocata dalla compressione ...VENEZIA - È stato trovato morto nel suo studio che usava anche come abitazione, stroncato probabilmente da un malore, Gian Enrico Ranzato, storico amministratore di condominio ...