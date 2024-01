Municipio IX – Meleo M5S-Canale LcR | “In commissione mobilità viene impedito a consigliera eletta di parteciparvi”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) “Oggi indel IXè successo un fatto grave e antidemocratico, in quanto è statoa una– peraltro membro della stessa– di. E’ emerso poi che in 8 mesi dalla direttiva municipale e dalla mozione 109/2023 capitolina non è mai stata costituito il tavolo interistituzionale per prendere in carico il problema della rotonda dell’ex Dazio, come riferito dall’Assessora municipale alla, che solo oggi ne chiede l’istituzione. Ciò anche a seguito della ulteriore mozione votata in Assemblea Capitolina lo scorso 11 gennaio. Si continua, peraltro, a parlare di utilizzare fondi destinati alla manutenzione ordinaria per un ‘adeguamento’ che in realtà è un ...