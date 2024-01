Mr Rain a Sanremo 2024 con il brano ‘Due altalene’ | “Porterò delle immagini sul palco Sarà qualcosa di inaspettato”

Leggi su ilgiorno

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) "Esattamente come l'anno scorso non vado aper fare una gara. Non pensavo minimamente al podio e quest'anno la stessa cosa”. Lo ha detto Mr, pseudonimo di Mattia Balardi, rapper e produttore discografico bresciano, che a Milano ha parlato della sua seconda partecipazione al Festival con il"Due Altalene". “Sicuramente – ha aggiunto –ancora più difficile arrivare al pubblico con tante belle canzoni ma poi, se anche arrivassi ultimo non mi interesserebbe: voglio arrivare al cuorepersone e ampliare il mio progetto". "Io faccio musica per questo", raccontare le fragilità, la musica è "un modo di comunicare" e perciò "vedo la musica come secondaria a ciò che trasmetto, ciò che racconto". Per quanto riguarda la performance suldell'Ariston, Mr ...