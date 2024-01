MotoGp | livrea giallo fluo per la VR46 Ducati del team di Rossi

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Riccione, 24 gennaio 2024 – Eccole le moto del2024. Colori speciali, livree accattivanti, ambizioni da vendere. Ildi, Pertamina Enduro-, ha acceso riflettori e applausi a Riccione, nella giornata dedicata al semaforo verde della squadra in vista della nuova stagione. Padrone di casa, ovviamente, Valentino e con lui i due piloti chiamati a far sognare il popolo della: Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. Entrambi in sella alleDesmosedici GP e supportati da una squadra affiatata - al lavoro sotto gli occhi vigili del suoOwner, appunto– e guidata ancora una volta da Alessio Salucci,Director e Pablo Nieto,Manager. Un pacchetto tecnico di altissimo livello, ...

Quest’oggi è avvenuta la terza presentazione di un team MotoGP 2024 negli ultimi quattro giorni e si ... quest’oggi è toccato alla compagine VR46 svelare la propria livrea per la prossima stagione."Sarà la mia terza stagione in MotoGP e sono felice di scendere in pista ancora una volta con la stessa squadra. La nuova livrea è bellissima, brillante, molto diversa dalle altre squadre. È speciale" ...Romano, nato in una calda estate del 1995 mentre la capitale iniziava a scoprire Francesco Totti e Alessandro Nesta. Cresciuto tra la terra e i sassi dei campetti della periferia romana e appassionato ...