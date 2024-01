Moto | ecco nuova Ducati team VR46 | Valentino Rossi fissa obiettivi

Leggi su quotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)stagione alle porte per il Pertamina EnduroRacing, che ha presentato a Riccione la livrea dellaconreper il 2024. "Sono molto soddisfatto della, è bellissima", ha commentato a Sky, proprietario del. "Abbiamo fatto un gran lavoro insieme ad Aldo Drudi, lesono belle e molto riconoscibili in griglia". Il nove volte campione del mondo, successivamente, ha parlato del pmo campionato: "Veniamo da un 2023 che per ilè stato fantastico, siamo riusciti sempre ad essere sempre molto competitivi. Abbiamo una lineup di piloti super. Bez è stato un grande perché ha deciso di rimanere ...