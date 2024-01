Mostra del Guercino a Bologna | biglietti e orari

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Nacque fuori dalla "bella ed onorevolissima Terra di Cento", allora parte del Ducato di Ferrara; non ebbe veri e propri maestri ma, come tanti altri geni, da Michelangelo a Caravaggio, si formò guardando; viaggiando, seguendo inclinazioni che mutavano nel tempo. Prolifico, impetuoso, instancabile, Giovanni Francesco Barbieri detto il(1591 – 1666) a otto anni dipinse una Madonna sulla facciata di casa sua, convincendo i genitori a portarlo da un pittore locale, poi da un altro, poi a. Negli stessi anni, un canonico di Cento, Antonio Mirandola, comincia a portare a Cento i bolognesi, perre le opere cheandava disseminando qui e là, nelle case dei nobili locali, dai Provenzali ai Pannini. Lanello studio’ (, ...

L’Inter, domani sera, sfiderà il Napoli: in palio la Supercoppa Italiana. Alessandro Del Piero , intercettato a Riyadh da SportMediaset, ha parlato ... (inter-news)

Tempo di lettura: 2 minutiSabato 27 gennaio si chiude la mostra collettiva nella galleria Mondoromulo arte contemporanea di Castelvenere . Per ... (anteprima24)

Sito inglese: Il Liverpool è a caccia di un vincitore della Champions League in questa finestra di mercato di gennaio, poiché fa un’offerta ... (justcalcio)

Bergamo. “Dopo un anno, il 2023, in cui le 44mila imprese bergamasche del Terziario hanno mostrato un livello di resilienza superiore a quello della ... (bergamonews)

“Io Capitano”, presentato all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, ha permesso a Matteo Garrone di vincere il Leone d’Argento per la miglior regia. Distribuito in Italia dal 7 settembre – si tratta di ...Un aereo militare russo si è schiantato nella regione meridionale russa di Belgorod, al confine con l'Ucraina, la mattina del 24 gennaio ... Un video condiviso sui social media mostra un aereo che ..."L'identificazione precoce della Apc potrebbe avere importanti implicazioni per il trattamento dell'Alzheimer", ha dichiarato Renaud La Joie, anche lui del Dipartimento di Neurologia dell'Ucsf e del ...