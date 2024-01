Monza | torna Di Gregorio | le ultime verso il Sassuolo

Al Castellani, il match valido per la 21esima giornata di Serie A tra Empoli e Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al ... (calcionews24)

Dimarco , dopo l’infortunio, è tornato titolare in Monza-Inter . L’apporto dell’esterno è stato costante e decisivo: una spina nel fianco nella fascia ... (inter-news)

Nota tattica , una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Monza-Inter parliamo ... (inter-news)

L' Inter non si ferma e con un netto 5-1 al Monza continua la propria corsa in vetta alla classifica portandosi momentaneamente a +5 punti... (calciomercato)

L' Inter non si ferma e con un netto 5-1 al Monza continua la propria corsa in vetta alla classifica portandosi momentaneamente a +5 punti... (calciomercato)

Prima Pagina IN Edicola : Carboni torna? Monza fa l’esame all’Inter

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in antePrima, ... (inter-news)