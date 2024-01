Monitoraggio cinghiali a Fiumicino | Petrillo e Zorzi | “Procedura abortita | tutto da rifare”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 24 gennaio 2024), 24 gennaio 2024 -“Fumata nera per ildegli ungulati sul nostro territorio“. Lo dichiarano in una nota stampa i consiglieri comunali Fabioe Angelo. “Dopo il censimento sui daini effettuato nella precedente amministrazione – proseguono– e nonostante avessimo avviato noi l’iter amministrativo anche per ildei, apprendiamo che laè statae pertanto andrà nuovamente espletata. Insomma “da”, mentre passano i mesi e crescono i danni a spese degli agricoltori. Ci chiediamo, inoltre, – concludono i consiglieri – dove sia finita la volontà di convocare un tavolo per affrontare il ...