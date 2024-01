Mondiali di Nuoto in Acque Libere | sei Azzurri convocati per Doha

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Roma, 24 gennaio 2024 – Si avvicinano iAcquatici di. Anche l’Italia delinè pronta a scendere in gara. Nella giornata di oggi, sono stati diramati i nomi dei seiche sfideranno i più veloci in mare, del pianeta. La competizione generale si svolgerà dal 2 al 18 febbraio, ma le gare nelleci saranno dal 3 all’8. Di seguito gli: Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza, Ginevra Taddeucci, Arianna Bridi, Barbara Pozzobon e Giulia Gabbrielleschi. La rassegna iridata vedrà lo svolgimento di due 10 km (maschile e femminile), insieme alle due 5 e alla staffetta mista 4×1500 metri. Le gare sono fondamentali in ottica olimpica. Come riporta la nota Agc di ...