Molestie continue e punizioni umilianti | ufficiale dell’Accademia militare indagato per aver tormentato le allieve

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Secondo quanto riporta oggi Repubblica che ricostruisce il caso la Procura di Modena haun tenente colonnello a capo del Centro ippicoper vessazioni contro le sue. Ilora rischia il rinvio a giudizio. Otto colleghi sarebbero pronti a costituirsi parte civile, e occorrerà vedere se eventualmente a loro si aggiungerà anche il Ministero della difesa. I reati ipotizzati vanno dallepersecutorie alla violenza privata, passando per l’abuso d’autorità. Le testimonianze raccolte dai carabinieri e finite nel fascicolo del sostituto procuratore Francesca Graziano (che è al vaglio anche della Procuradi Verona) tracciano un quadro accusatorio pesantissimo. Alle affermazioni a sfondo sessista e al body shaming, ...

