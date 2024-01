Modena | ufficiale dell’Accademia militare indagato per violenza e molestie

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Pubblicato il 24 Gennaio, 2024 La Procura dihaunperprivata,e abuso di autorità. Secondo l’accusa avrebbe sottoposto alcuni palafranieri delle scuderie, sia donne sia uomini, ad atti punitivi e umilianti, così come, per esempio, lavare frequentemente i genitali dei cavalli. I fatti risalgono a due anni fa: la magistratura ordinaria si è attivata su segnalazione di quelladi Verona, che procede in parallelo. Sarebbero stati documentati anche frasi sessiste ed episodi di body shaming sempre, secondo l’accusa, dello stesso. L’risulta ancora operativo all’interno ...