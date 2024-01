Mo | Olp | ‘a gennaio i coloni hanno effettuato 120 attacchi in Cisgiordania’

Questa settimana, in via del tutto eccezionale, il Grande Fratello non andrà in onda lunedì 22, bensì, martedì 23 gennaio . Nel corso della puntata ... (tvpertutti)

Ramallah, 24 gen. (Adnkronos) - La Commissione dell'Olp per la coloni zzazione e la Resistenza al Muro ha registrato 120 casi di attacchi in ... (liberoquotidiano)

Ramallah, 24 gen. (Adnkronos) – La Commissione dell’Olp per la Colonizzazione e la Resistenza al Muro ha registrato 120 casi di attacchi in Cisgiordania da parte di coloni ebrei contro i palestinesi e ...Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “Fratelli d’Italia, anzi da ora in poi, Fratelli di mezza Italia, hanno svenduto l’unità del paese sull’altare dell’accordo di maggioranza con la Lega che torna ad essere l ...Sembra evidente che sia la popolazione israeliana che quella palestinese siano nelle mani di classi dirigenti – Hamas e OLP per i palestinesi, l’estrema destra di Netanyahu per Israele – totalmente ...