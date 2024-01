Mo | Idf | ' uccisi molti combattenti palestinesi a Khan Younis'

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Tel Aviv, 24 gen. (Adnkronos) - L'esercito israeliano afferma di aver ucciso “numerose” squadre di uomini armati “con cecchini, carri armati e fuoco aereo” nella parte occidentale di, vicino ai due principali ospedali della città meridionale della Striscia di Gaza. Il portavoce del ministero della Sanità di Gaza, Ashraf al-Qudra, ha accusato Israele di aver preso di mira l'ospedale Nasser, la più grande struttura medica ancora operativa a Gaza, affermando che gli attacchi hanno bloccato l'accesso a medici e pazienti, minacciando di metterlo fuori servizio. “L'occupazione sta mettendo in pericolo la vita delle équipe mediche, dei pazienti, dei feriti e degli sfollati in diversi ospedali di”, ha aggiunto il ministero di Gaza.

I ventuno riservisti uccisi per l’attacco di una cellula di miliziani. Israele affronta uno dei giorni più duri a causa del grave numero di perdite. No di ...Inizierà oggi da Israele e proseguirà nei territori palestinesi, in Qatar e in Turchia il viaggio in Medio Oriente del ministro degli Esteri britannico David Cameron. Lo rende noto Londra.GAZA - Dopo l'attacco di ieri di Hamas che ha provocato 21 vittime nelle forze militari israeliane, la reazione dell'IDF non si è fatta attendere. Secondo quanto comunicato dall'esercito di TelAviv, s ...