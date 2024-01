Mo | Ft | Washington chiede a Pechino di premere su Iran per fermare attacchi Houthi

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Londra, 24 gen. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti hanno chiesto alla Cina di sollecitare Teheran a tenere a freno i ribelliche attaccano le navi commerciali nel Mar Rosso, ma hanno registrato scarsi segnali di aiuto da, secondo funzionari americani citati dal Financial Times. La questione è stata ripetutamente sollevata negli ultimi tre mesi con alti funzionari cinesi ai quali è stato chiesto di trasmettere un avvertimento all'perché non alimenti le tensioni in Medio Oriente dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre a Israele e la guerra che è seguita. Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan e il suo vice, Jon Finer, hanno discusso della questione negli incontri di questo mese acon Liu Jianchao, capo del dipartimento internazionale del Partito comunista ...

migliaia di persone da tutti gli Stati Uniti si sono ritrovate a Washington per manifestare in difesa dei diritti dei palestinesi, per un cessate il ... (ilfattoquotidiano)

(ANSA) - WASHINGTON, 22 GEN - La difesa di Donald Trump ha chiesto se la testimonianza dell'ex presidente nel caso ...Dieci mesi dopo aver invaso Washington per «March for Life» in segno di trionfo per la decisione della Corte Suprema, gli antiabortisti americani si sono ritrovati di nuovo nella Capitale ...In migliaia sono scesi in piazza sabato per chiedere la fine dei combattimenti Gaza. Da Roma a Washington, passando per Londra e Parigi, i manifestanti hanno mostrato bandiere della Palestina e alcuni ...