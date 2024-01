Mo | Ft | Washington chiede a Pechino di premere su Iran per fermare attacchi Houthi

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Londra, 24 gen. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno chiesto alla Cina di sollecitare Teheran a tenere a freno i ribelliche attaccano le navi commerciali nel Mar Rosso, ma hanno registrato scarsi segnali di aiuto da, secondo funzionari americani citati dal Financial Times. La questione è stata ripetutamente sollevata negli ultimi tre mesi con alti funzionari cinesi ai quali è stato chiesto di trasmettere un avvertimento all’perché non alimenti le tensioni in Medio Oriente dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre a Israele e la guerra che è seguita.Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan e il suo vice, Jon Finer, hanno discusso della questione negli incontri di questo mese acon Liu Jianchao, capo del dipartimento internazionale del Partito comunista cinese, ...