Mo | Casa Bianca | nuovi raid congiunti Usa-Gb contro 8 obiettivi Houthi nello Yemen

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Sana’a, 24 gen. (Adnkronos) – In risposta ai “continui attacchi” deglile navi in transito nel Mar Rosso, “le forze armate degli Stati Uniti e del Regno Unito, con il sostegno di Australia, Bahrain, Canada, Paesi Bassi e Nuova Zelanda”, hanno condotto ulteriori attacchiottonelle aree dellollate dagli, in conformità con il diritto intrinseco all’autodifesa individuale e collettiva in linea con la Carta delle Nazioni Unite”. E’ quanto si legge in un comunicato diffuso dalla. “Questi attacchi – si legge inoltre nel testo che riporta una dichiarazione congiunta dei governi di Albania, Australia, Bahrein, Canada, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Germania, ...

Sbiancante per fughe super potente : si prepara in casa in pochi minuti e con pochi centesimi! Con il tempo le fughe delle piastrelle e dei pavimenti ... (donnaup)

L’ex First Lady Usa, Michelle Obama , potrebbe essere già al lavoro per candidarsi alla Casa Bianca. Lo scrive il New York Post, che sostiene di avere ... (feedpress.me)

Donald Trump fa un bis storico vincendo anche le primarie repubblicane in New Hampshire con oltre il 50%, quasi ipotecando ormai la nomination per la Casa Bianca: è il primo candidato Gop non in ...Sono stati rivenuti altri involucri contenenti polvere bianca e sequestrati anche un fucile con le canne mozzate ...Clamorosa indiscrezione del New York Post: Joe Biden entro maggio si ritirerà dalle primarie con Michelle Obama candidata dem alle elezioni Usa 2024 per battere Donald Trump.