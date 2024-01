Misterbianco | lite tra fratelli | intervengono i Carabinieri e sequestrano un fucile

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Pubblicato il 24 Gennaio, 2024 Sedata dall’intervento deiun’accesa discussione, che ha visto due“fronteggiarsi” per una questione relativa al contatore dell’acqua delle loro abitazioni. In particolare, l’allarme alla Centrale Operativa è arrivato con una telefonata tramite il 112 numero Unico di Emergenza, con la quale il più piccolo di due congiunti, ha segnalato all’operatore che era in corso un’accesacon suo fratello. Nel frangente idella Tenenza di, insieme dai colleghi della C.I.O. del XII Reggimento “Sicilia” di Palermo, già presenti nelle vicinanze poiché impegnati in un servizio di controllo del territorio a largo raggio, hanno quindi raggiunto l’abitazione dei due, ubicata in via Plebiscito di, in una ...