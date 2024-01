Missione ‘salvare il rinoceronte bianco dall’estinzione’ | prima gravidanza col trasferimento di embrioni prodotto in vitro

Leggi su quotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Padova, 24 gennaio 2024 – I rinoceronti bianchi potrebbero riuscire a non estinguersi grazie allaal mondo ottenuta a seguito di undi. L’obiettivo è stato ottenuto grazie al team internazionale di scienziati e conservazionisti di cui fa parte anche l’Università di Padova. L'embrione dimeridionale è statoinda ovociti e spermatozoi raccolti e poi trasferito in una madre surrogata dimeridionale presso la Ol Pejeta Conservancy in Kenya il 24 settembre 2023. Il team di BioRescue ha confermato unadi 70 giorni con un embrione maschile ben sviluppato di 6,4 cm di lunghezza. Il ...