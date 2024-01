Missili sulle basi Usa e i raid americani in Iraq | si scalda un nuovo fronte

In un comunicato del Centcom, il comando centrale degli Usa, si legge che "intorno alle 18:30 (ora di Baghdad) del 20 gennaio, diversi missili balistici e razzi sono stati lanciati da milizie sciite e ...Sei persone sono state uccise e altre 73 sono rimaste ferite, tra cui 4 bambini, negli attacchi missilistici lanciati dalla Russia la notte scorsa e questa mattina in Ucraina: lo afferma su Telegram ...Secondo Xeneta, la crisi del Mar Rosso aumenterà i noli per il trasporto oceanico dei container almeno sino all’inizio di febbraio, superando entro il 2 febbraio i 6.500 dollari per feu tra l’Asia e i ...