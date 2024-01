Miss Giappone 2024 è di origine ucraina | pioggia di polemiche su Carolina Shiino

Leggi su quotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Tokyo, 24 gennaio– Lunedì sera, al Keio Plaza Hotel di Shinjuku, nei pressi di Tokyo, una modella è stata incoronataNippon, ma a far notizia non è questo, quanto le sue origini: la 26enneè nata in, si è trasferita nell’arcipelago nipponico a 5 anni, insieme alla famiglia. Sebbene abbia la cittadinanzase e riesca a parlare la lingua ai livelli di una madrelingua, in molti hanno messo in discussione sui social la legittimità della sua vittoria e se possa essere davvero considerata una “bellezzase”. "Ci sono state barriere razziali, ed è stato difficile farsi accettare comese – ha detto in lacrimeal momento dell’incoronazione –. Essere riconosciuta come tale in ...