Mirko Brunetti sussurra una frase nell’orecchio di Greta Rossetti | che la riporta in casa | “Voi l’avete sentita?” VIDEO

Si è appena conclusa la trentaduesima puntata del Grande Fratello , il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. In studio, come di ... (isaechia)

Nel corso della diretta del 23 gennaio del "Grande Fratello" Beatrice Luzzi e Perla Vatiero si rendono protagoniste di un nuovo faccia a faccia nella casa.La rivelazione di Greta Rossetti al Gf dopo il confronto con il suo ex Mirko Brunetti. Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri martedì 23 gennaio 2023 su Canale 5, Mirko ...Perla Vatiero inizia a insidiare il trono di Beatrice Luzzi. L'ex fidanzata di Mirko Brunetti, forte della sua storia d'amore non ha paura di far sentire la sua voce. Massimiliano Varrese viene ...